Polizei Bielefeld

POL-BI: Musikinstrument aus PKW gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Zwischen Montagnachmittag, 23.12.2024, und Dienstag, 31.12.2024, entwendeten Unbekannte aus einem PKW eine Tasche mit 4 Becken.

Am Dienstag, um 11:10 Uhr, erhielten Polizisten den Hinweis auf einen aufgebrochenen PKW an der Große-Kurfürsten-Straße. In Höhe der Hausnummer 76 stellten die Polizisten einen beschädigten Citroen Saxo mit Bielefelder Kennzeichen fest. Der 47-jährige Halter hatte den PKW am Montag, 23.12.2024, um 14:00 Uhr an dem Fahrbahnrand geparkt. Die Täter erbeuteten aus dem Fahrzeug eine Stofftasche mit 4 Becken der Marke Zildjian

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

