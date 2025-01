POL-BI: Drei Glätteunfälle in einer Kurve

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Senne, Sennstadt - Am Montagabend, 23.12.2024, kam es zu zwei Einbrüchen an der Schlinghofstraße und dem Hürdenweg. Die Polizei sucht Zeugen. An der Schlinghofstraße verschaffte sich ein Einbrecher über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Nähe der Straße am Brakenbrink. Sie nahmen Schmuck an sich und flüchteten aus dem Gebäude. ...

