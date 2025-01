Polizei Bielefeld

POL-BI: Nach Anstoß mit zwei Pkw weitergefahren

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bevor eine Bielefelderin ihr beschädigtes Auto anhielt, war sie mit ihrer Mercedes A-Klasse am Donnerstag, 02.01.2025, an der Friedrich-Schultz-Straße auf glatter Fahrbahn gegen zwei geparkte Pkw gefahren. Streifenbeamte schätzten den entstandenen Sachschaden auf insgesamt 15.500 Euro. Ein Arzt entnahm der betrunkenen Fahrerin später eine Blutprobe.

Anwohner hörten gegen 22:50 Uhr einen lauten Knall an der Friedrich-Schultz-Straße, in Nähe der Einmündung der Bernhard-Kramer-Straße und informierten die Polizei. Auf der Straße erkannten sie zwei beschädigte Autos. An einem Toyota Aygo war der Fahrerspiegel abgerissen, ein Audi A4 Avant stand leicht versetzt an seinem Abstellort und der hintere linke Kotflügel war beschädigt.

Ein Zeuge folgte dem beschädigten Mercedes einige Meter bis auf die Bernhard-Kramer-Straße. Dort blieb die 29-jährige Bielefelder Fahrerin stehen, weil sich beim Anstoß an eine Bordsteinkante der linke Hinterreifen von der Felge gelöst hatte.

Bei der Unfallaufnahme räumte die Mercedes-Fahrerin ein, dass sie vor der Fahrt Alkohol getrunken habe. Nach einer Blutprobe in einem Bielefelder Krankenhaus stellten die Polizisten ihren Führerschein sicher.

