Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw-Fahrer bei Unfall verletzt

Wickede (Ruhr) (ots)

Am Freitag, 02.02.2024, um 15:20 Uhr kam es zu einer Kollision von zwei Pkw in Wickede auf der Hauptstraße, als ein 29-jähriger Wickeder und Fahrer eines Opel Corsa vom Gelände der dortigen Tankstelle fuhr und dabei einen in südliche Richtung unterwegs befindlichen VW Golf, gelenkt von einem 57-jährigen Mendener, übersah. Bei dem Aufprall zog sich der nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen als Unfallverursacher anzusehende Corsa-Fahrer eine leichte Kopfverletzung zu. An den Pkw entstand Sachschaden, den die Polizei insgesamt auf die Höhe von 6000,- Euro schätzt. (mj)

