POL-WES: Dinslaken - Täter brechen in eine Kita ein

Moers (ots) - Die Polizei hat zwei Diebe vorläufig festgenommen. Die beiden Männer wollten mehrere Kabeltrommeln stehlen. Als die Beamten am Samstag gegen 23.30 Uhr nach einem Hinweis an dem Firmengelände am Eurotec-Ring eintrafen, entdeckten sie zwei volle Kabeltrommeln. Neben der ersten lag ein Bolzenschneider. Auf einem Weg zur Steigerstraße und in einem benachbarten Wald fanden die Polizisten vier weitere, leere ...

mehr