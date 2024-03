POL-PDWIL: Hillesheim: Unfallverursacher flüchtig, Polizei sucht Zeugen

Daun (ots) - Die Feuerwehr Hillesheim rückte am Montagmorgen mit 18 Einsatzkräften zu Löscharbeiten in ein Waldstück Nahe der L 26 in Richtung Wiesbaum aus. Hier brannten mehrere Äste, vornehmlich Nadelgehölz, die unter zwei Bäumen lagen. Die Flammen schlugen bis zum Eintreffen der Wehrleute ca. drei Meter hoch in die Luft. Ein Ausdehenen des Brandes konnte durch schnelles Handeln der Einsatzkräfte verhindert ...

