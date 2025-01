Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Kreispolizeibehörde Heinsberg nach Brandstiftung in Autohaus

Hückelhoven (ots)

Am Freitag, 3. Januar, wurde die Polizei gegen 9.10 Uhr darüber informiert, dass ein Mann in einem Autohaus an der Hilfarther Straße einen Kanister Benzin ausgeschüttet und dieses angezündet hat. Anschließend flüchtete der Täter. Mitarbeitende des Autohauses löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Nach ersten Informationen wurden keine Personen verletzt. Die Tat wurde videografiert und die Ermittlungen unmittelbar aufgenommen. Dadurch gelang es, den Tatverdächtigen zu identifizieren und gegen 18.30 Uhr an seiner Wohnanschrift durch Spezialkräfte der Polizei festzunehmen. Es handelt sich um einen 55-jährigen Mann aus Heinsberg. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern weiter an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell