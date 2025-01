Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub auf Pizzaboten

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am Donnerstagabend (2. Januar) bestellte eine bislang unbekannte Person über einen Onlineanbieter eine Pizza und gab als Lieferanschrift ein Mehrfamilienhaus in der Straße Buscherkamp an. Als der Pizzabote gegen 21.50 Uhr vor dem Haus ankam und die Bestellung zustellen wollte, wurde er von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert. Nachdem der Lieferant das Portmonee ausgehändigt hatte, flüchtete der Räuber durch einen angrenzenden Park in Richtung Beecker Straße. Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, von schmaler Statur und mit dunkler Hose sowie einer dunklen Steppjacke bekleidet. Er sprach akzentfreies Deutsch, hatte eine helle Hautfarbe und hatte einen schwarzen Schal ums Gesicht gebunden. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen der Tat. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

