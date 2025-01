Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bargeld aus Kfz entwendet

Heinsberg-Porselen (ots)

Zwischen dem 1. Januar (Mittwoch), 21 Uhr, und dem 2. Januar (Donnerstag), 15.30 Uhr, gelangten Unbekannte in der Straße Auf dem Rain in ein in einer Grundstückseinfahrt abgestelltes Kfz und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine geringe Summe an Bargeld.

