Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw gerät in den Gegenverkehr

Zeugen gesucht

Erkelenz-Tenholt (ots)

Am vergangenen Montag (30. Dezember) war ein Pkw-Fahrer auf der K 32 zwischen den Ortschaften Neu-Immerath und Tenholt unterwegs, als ihm gegen 14.35 Uhr ein grauer Peugeot entgegenkam. Aus unbekannten Gründen zog der Peugeot in den Gegenverkehr. Der 38-Jährige wich nach rechts in den Grünstreifen aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern und fuhr dabei über einen Leitpfosten. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin musste ebenfalls eine Vollbremsung durchführen, um nicht mit dem Peugeot zusammen zu stoßen. Dieser entfernte sich in Richtung Neu-Immerath und wird nun gesucht. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell