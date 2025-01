POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Erkelenz (ots) - Am Donnerstagabend (2. Januar) bestellte eine bislang unbekannte Person über einen Onlineanbieter eine Pizza und gab als Lieferanschrift ein Mehrfamilienhaus in der Straße Buscherkamp an. Als der Pizzabote gegen 21.50 Uhr vor dem Haus ankam und die Bestellung zustellen wollte, wurde er von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert. Nachdem der ...

