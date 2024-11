POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots) - Am Montag, 4. November 2024, kam es gegen 13.40 Uhr auf der Kreuzung Valentinstraße/Lüttinghofstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten in Gelsenkirchen Hassel. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein bis dato unbekannter Mann in seinem Auto die Valentinstraße in Richtung Lüttinghofstraße entlang und bog, ohne vorher anzuhalten, nach links in die Bermannsglückstraße ...

