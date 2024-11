Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei fahndet aktuell nach unbekannten Tatverdächtigen, der dringend verdächtig ist, in dem Zeitraum von Dienstag, 16. April 2024, gegen 11 Uhr, bis Dienstag, 23. April 2024, gegen 15 Uhr, zwei Kennzeichen von einem Fahrzeug auf der Uechtingstraße in Schalke-Nord entwendet zu haben. In dem Zusammenhang trat der Tatverdächtige mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung auf. Im Rahmen eines anderen Polizeieinsatzes konnten die Kennzeichen an einem fremden Auto auf der Straße Hubertushof in Schalke-Nord festgestellt und sichergestellt werden.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8212 im Kriminalkommissariat 22 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/150471

