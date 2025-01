Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/ Businsassen gesucht

Hückelhoven-Baal (ots)

Am Donnerstag, 2. Januar, befuhr ein Kraftomnibus gegen 17.50 Uhr die Bahnstraße, als ein dumpfer Knall zu hören war. Der Busfahrer hielt sein Fahrzeug unmittelbar an und konnte drei Personen erkennen, die offenbar in ein nahegelegenes Haus flüchteten. Bei Nachschau wurde eine Beschädigung an der Scheibe am Heck des Busses festgestellt. Wodurch diese verursacht wurde, wird nun durch die hinzugerufene Polizei ermittelt. Im Bus befanden sich zum Zeitpunkt des Geschehens drei Fahrgäste. Einer saß am Hinterausgang und zwei im Heck des Fahrzeugs. Diese beiden stiegen nach dem Anhalten des Busses aus und gingen zu Fuß weiter. Der dritte Fahrgast gab an, nicht verletzt zu sein. Zur Klärung des Sachverhaltes werden die beiden Fahrgäste, die hinten saßen, gebeten, sich zu melden. Die drei Personen, die nach dem Vorfall laufend beobachtet wurden, waren etwa 18 bis 20 Jahre alt. Zwei trugen dunkle Kleidung und eine Person eine Jeanshose und helle Oberbekleidung. Ob diese etwas mit dem Geschehen zu tun haben und um wen es sich handelt, wird nun ermittelt. Auch diese Personen sowie Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zur Klärung des Sachverhalts beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

