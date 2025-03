Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter überfällt Mitarbeiterin in Hotel in am "Benediktinerplatz" - Polizei sucht Zeugen (28.03.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Freitag hat ein unbekannter Täter eine Mitarbeiterin eines Hotels am "Benediktinerplatz" überfallen. Gegen 01.30 Uhr betrat ein maskierter Mann den Eingangsbereich und begab sich zielstrebig zur Rezeption. Dort forderte er die 27-jährige Mitarbeiterin unter Vorzeigen eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Anschließend verließ der unbekannte Täter das Hotel mit mehreren hundert Euro Beute in unbekannte Richtung.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 175 Zentimeter groß, stämmige Statur. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer Sturmhaube die das Gesicht komplett verdeckte, einer Sonnenbrille und vermutlich einer dunklen Hose.

Zeugen, die gegen 01.30 Uhr Verdächtiges im Bereich des "Ibis" beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell