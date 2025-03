Polizei Hamburg

POL-HH: 250314-3. Tötungsdelikt in Hamburg-Hausbruch - Weitere Erkenntnisse und Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Auffindezeit: 13.03.2025, circa 10:10 Uhr Ort: Hamburg-Hausbruch, Twistering

Nachdem Einsatzkräfte gestern Vormittag den Leichnam einer Frau in einer Wohnung in Hausbruch auffanden, befindet sich eine 39 Jahre alte tatverdächtige Verwandte in Untersuchungshaft. Die Strafverfolgungsbehörden suchen nach Zeuginnen und Zeugen.

Informationen zum Ursprungssachverhalt sind der vorangegangenen Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5990326, zu entnehmen.

Mittlerweile konnte die Geschädigte mit hoher Wahrscheinlichkeit als 83-jährige Großmutter der Tatverdächtigen identifiziert werden. Die abschließenden Identifizierungsmaßnahmen dauern jedoch noch an.

Die 39-jährige deutsche Staatsangehörige wurde noch gestern dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo sie sich heute vor einem Richter verantworten musste, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erließ.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge verstarb die Seniorin aufgrund der Einwirkung stumpfer sowie scharfer Gewalt. Ein mutmaßliches Tatmittel wurde bereits gestern am Tatort sichergestellt.

Die gemeinsam von der Mordkommission (LKA 41) und der Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen, die im Zeitraum von Mittwochabend (12.03.2025) bis Donnerstagmorgen verdächtige Beobachtungen in den Bereichen Twiste- und Kreetortring sowie den angrenzenden Grünanlagen gemacht haben, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Die nunmehr für das Tötungsdelikt Tatverdächtige war gestern Morgen, gegen 07:50 Uhr, einem Anwohner des Neuwiedenthaler Teichs aufgefallen, als sie dort offenbar ein Gebüsch sowie eine Parkbank in Brand gesetzt hat und wurde daraufhin wegen ihrer Verhaltensauffälligkeit in Gewahrsam genommen.

Zim.

