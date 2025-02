Polizei Wuppertal

POL-W: W Einsatz der Polizei in Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagnachmitttag (01.02.2025, 14:40 Uhr), kam es in Ronsdorf zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach einem Hinweis öffneten Spezialkräfte der Polizei gewaltsam eine Wohnung an der Talsperrenstraße und nahmen einen verdächtigen Mann (41) vorläufig fest. Die Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass er plante, schwere Straftaten zu begehen. In der Wohnung, in der sich zudem eine unbeteiligte Frau (45) befand, stellten die Beamten neben Gaskartuschen und Lampenöl auch zehn Kampfmesser, zwei Schusswaffen und eine geringe Menge Drogen sicher. Der 41-Jährige wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige vorgelegt. (sw)

