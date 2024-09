POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss gefahren (Änderung der Meldung 5873314)

Northeim (ots) - Uslar, Neustädter Platz, Montag, 23.09.2024, 20.30 Uhr USLAR (Wol) - Zeuginnen und Zeugen gesucht. Am Mittwoch erschien eine 50-jährige Frau aus Uslar bei der Polizei in Uslar, um eine Anzeige zu erstatten. Sie gab an, dass sie am Montag gegen 20.30 Uhr am Neustädter Platz gewesen sei und plötzlich ein schwarzer Pkw neben ihr anhielt. Zwei männliche Personen hätten sie auf die Rückbank des Autos ...

mehr