POL-HH: 250314-4. Nach Diebstahl eines Porsches in Hamburg-Borgfelde - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hamburg (ots)

Festnahmezeit: 12.03.2025, 12:00 Uhr

Festnahmeort: Hamburg-Borgfelde, Elise-Averdieck-Straße

Einsatzkräfte des Landeskriminalamts Hamburg und der Bereitschaftspolizei haben Mittwochmittag einen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen Porsche entwendet zu haben. Er wurde dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt.

Nach Diebstählen hochwertiger Kraftfahrzeuge, überwiegend der Marken Range Rover und Porsche, ist im Zuge der intensiven Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats (LKA 43 - Ermittlungsgruppe Panthera) ein 41-jähriger polnischer Staatsangehöriger in den Fokus der Kriminalpolizistinnen und Kriminalpolizisten gerückt.

Der 41-Jährige wurde am vergangenen Mittwoch von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen, nachdem dieser sogenannte Kennzeichendoubletten an einen in der Nacht zuvor in Hamburg-Ottensen gestohlenen Porsche angebracht hatte, um diesen dem Anschein nach legal im Straßenverkehr zu führen. Die Polizistinnen und Polizisten konnten zuvor die unmittelbare Abfahrt mit dem 911er verhindern, nachdem der Mann das Auto mit einem Schlüssel geöffnet und sich bereits hineingesetzt hatte.

Die anschließende Durchsuchung seiner Wohnung in Hamburg-Hamm führte zur Sicherstellung von Beweismitteln.

Die Beamtinnen und Beamten prüfen nun eine mögliche Tatbeteiligung im Zusammenhang mit weiteren, gleichgelagerten Autodiebstählen.

Der Mann wurde nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Ein Haftrichter erließ inzwischen Haftbefehl.

Die Ermittlungen dauern an.

