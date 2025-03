Polizei Hamburg

POL-HH: 250314-2. Zeugenaufruf nach Verdacht der Freiheitsberaubung in Hamburg-Marienthal

Hamburg (ots)

Zeit: 12.03.2025, 18:00 Uhr

Ort: Hamburg-Marienthal, Hammer Straße

Vergangenen Mittwoch soll eine Zehnjährige von einem noch Unbekannten in ein Auto gezogen worden sein, aus dem sich das Mädchen nach wenigen Metern eigenständig befreien und weglaufen konnte. Die Polizei bitte die Bevölkerung bei der Aufklärung um Mithilfe.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich die Zehnjährige am späten Mittwochnachmittag auf ihrem Weg nach Hause.

Als sie vom Perthesweg kommend die Fußgängerbrücke in Richtung Hammer Straße überquert hatte, passierte sie im Bereich des dortigen Wendehammers einen dunklen Kleintransporter, von der Art ähnlich eines VW Caddys.

An dieser Stelle soll ein maskierter Mann aus dem Auto gestiegen sein, das Mädchen gegriffen, in das Auto gesetzt haben und anschließend abgefahren sein. Bei einem kurzen Halt des Autos an der Kreuzung Hammer Straße/Jüthornstraße gelang es der Zehnjährigen, den Pkw selbständig zu verlassen und wegzurennen.

Anschließend habe sie beobachtet, wie der Kleintransporter in Richtung Kreisverteiler Horn abfuhr.

Nachdem sie zu Hause angekommen war, offenbarte sie sich ihrer Erziehungsberechtigten, die die Polizei alarmierte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führte nicht zur Identifizierung des in Rede stehenden Autos oder des Fahrers, der wie folgt beschrieben werden konnte:

- männlich - 25-35 Jahre - schwarze Haare - kein Bart - schwarzer Kapuzenpullover - blaue Jeans

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) leitete umgehend die ersten Ermittlungen ein, die nun fortgeführt werden. Die Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar.

Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder Hinweise auf den Täter und/oder den dunklen Kleintransporter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einer Polizeidienstelle zu melden.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell