POL-UN: Selm - zwei Täter provozieren Blitzerfotos mit einem Pkw und gestohlenen Kennzeichen, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein

Bergkamen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag (30.12.2024) um 10:00 Uhr bis Sonntag (05.01.2025) um 15:25 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus im Haferkamp eingedrungen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und entwendeten Schmuck, Bargeld und eine Spielekonsole mit Zubehör. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an ...

