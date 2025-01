Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Versuchter Einbruch in Kiosk

Werne (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag (05.01.2025) versucht, in einen Kiosk an der Ottostraße in Werne einzudringen. Als dies misslang, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Dabei konnte er beobachtet werden - Zeugen können den Unbekannten folgendermaßen beschreiben:

- Männlich - Weißes Baseballcap - Schwarze Jacke mit Fellkragen

Wer weitere verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

