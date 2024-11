POL-EL: Bockhorst - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der L30 bei Bockhorst

Nordhorn (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 21-Jähriger gegen 4.30 Uhr in einem Opel die Lingener Straße in Richtung Lingen. Als er nach rechts in die Flugplatzstraße abbog, kam ihm ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer augenscheinlich auf seiner Fahrbahn entgegen. Daraufhin wich der Fahrer mit seinem Fahrzeug aus und kam vermutlich aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Der Fahrer ...

mehr