POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Wohnhaus

Unna (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses kam es am Freitag (03.01.2025) im Zeitraum zwischen 17:50 Uhr und 18:20 Uhr. Unbekannte Täter hebelten eine Balkontür in der Augustastraße auf und entwendeten Bargeld. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Presse- und ...

