Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Langenbach: Verkehrsunfall mit Flucht; grauer Ford Fiesta beschädigt

Bad Marienberg (ots)

In der Zeit vom 02.12.24, 14:00 Uhr bis zum 07.12.24, 15:30 Uhr wurde ein in der Marienberger Straße in Bad Marienberg - Langenbach ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter grauer Ford Fiesta, vermutlich durch ein vorbeifahrendes blaues Fahrzeug, nicht unerheblich an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt (ggfs. ohne den Zusammenstoß bemerkt zu haben) fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de

