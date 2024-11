Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (15.11. bis 21.11.) sind insgesamt acht Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden. In fünf Fällen blieb es beim Versuch.

Ein leider "erfolgreicher Fall" aus Oberhausen-Schmachtendorf: Unbekannte Täter hebelten das zum Garten gelegene Schlafzimmerfenster auf und gelangten so in das Objekt. In der Wohnung wurden diverse Schränke, Schubladen und Schmuckbehältnisse geöffnet und durchwühlt. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Sie möchten so etwas nicht erleben? Verständlich! Um Ihre Sicherheit zu erhöhen, ist es wichtig, sich der Schwachstellen in den eigenen vier Wänden bewusst zu sein. Welche das sind und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um diese zu beheben, dazu berät Sie kostenfrei der technische Sicherheitsexperte der Polizei Oberhausen. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer 0208-826-4511.

