POL-OB: Ermittlungen nach Fahrzeugbrand in Oberhausen - Polizei sucht Zeugen

Durch Flammen und Knallgeräusche wurden in der Nacht zum Freitag (22.11.), gegen 01:30 Uhr, Anwohner an der Holzstraße in Oberhausen-Holten aufgeschreckt, die sofort den Notruf wählten. In Höhe der Hausnummer 32 stand ein Fahrzeug, das auf einem umzäunten Privatgrundstück abgestellt war, im Vollbrand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf ein anderes Auto über. Löschmaßnahmen der alarmierten Berufsfeuerwehr Oberhausen zeigten schnell Erfolg, so dass eine weitere Brandausbreitung verhindert werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Autos um abgemeldete "Alt-Fahrzeuge". Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Oberhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber, die Informationen zu verdächtigen Personen und sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden: Telefonisch an die 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

