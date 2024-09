POL-GT: Umfangreiche Verkehrskontrollen - drei Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Dienstag (23.09., 20.30 Uhr - 24.09., 10.30 Uhr) wurden ein grüner BMW X gestohlen. Der Wagen stand hinter einem Haus an der Fürst-Bentheim Straße in der Nähe des dortigen Friedhofs. An dem Wagen war das Kennzeichen M-FP4145 angebracht. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem ...

mehr