Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Frau (37) verliert bei Verkehrsunfall ihr Leben

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Gegen 19:00 Uhr am Montagabend (18.11.) befuhr ein 47-jähriger, männlicher Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Teutoburger Straße in Oberhausen in aufsteigende Fahrtrichtung. Zeitgleich querte eine 37-jährige Fußgängerin die Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen ihr und dem Pkw des 47-Jährigen. Eine mögliche Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers (Pkw) wird derzeit ermittelt. Die Fußgängerin wurde nach einer ersten rettungsdienstlichen Behandlung durch Kräfte der Berufsfeuerwehr unter Reanimationsbedingungen einem Oberhausener Krankenhaus zugeführt, in welchem sie später verstarb. Der 47-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Oberhausener Krankenhaus verbracht.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) der Polizei Recklinghausen unterstützte Oberhausener Polizisten bei der Unfallaufnahme; während der Maßnahmen musste der Bereich für den Fahrzeug- bzw. ÖPNV-Verkehr gesperrt werden. Weitere Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell