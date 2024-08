FW Mainz: Papageienrettung im Stadthaus Große Bleiche

Mainz (ots) - Am Freitagmorgen wurde der Feuerwehr Mainz um kurz nach drei Uhr ein Feuer in einem Hochhaus in der Mainzer Oberstadt gemeldet. Im 11. OG brannte es aus bisher ungeklärter Ursache in einem Appartement. In der Feuerwehrleitstelle und bei der Polizei liefen zu diesem Zeitpunkt mehrere Notrufe ein, die sich auf den Brand bezogen und in denen von vermissten Personen gesprochen wurde. Die Leitstelle entsandte daraufhin einen entsprechend großen Kräfteansatz zur ...

