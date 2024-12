Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzhausen an der Haide - Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Verkehrsinsel

Holzhausen an der Haide (ots)

Am Samstagmorgen, 07.12.2024, wurden mehrere Verkehrsschilder einer Verkehrsinsel auf der Bäderstraße in Holzhausen an der Haide liegend gemeldet. Anschließend wurde festgestellt, dass die Schilder durch einen Verkehrsunfall mit der Verkehrsinsel in Höhe der Anschrift Bäderstraße 34 beschädigt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall dürfte sich in der Nacht von Freitag, 06.12.2024 auf Samstag, 07.12.2024, zugetragen haben Nach jetzigem Kenntnisstand dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen BMW X3 handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell