POL-KN: (Tuttlingen) Metallspäne führen zu vielen beschädigten Pkw-Reifen (29.03.2025)

Tuttlingen (ots)

Verlorene Metallspäne führen zu einer starken Verunreinigung der Fahrbahn in den Bereichen Fridingen an der Donau, Tuttlingen und Rietheim-Weilheim, in deren Folge mehrere Pkw-Reifen beschädigt werden. Ein Lkw-Fahrer hatte am Samstagvormittag Metallspäne geladen, welche bei Gleisarbeiten in Fridingen an der Donau anfielen. Während dem Abtransport verteilte sich eine unbekannte Menge an Metallspäne auf der Fahrstrecke von Fridingen an der Donau über Tuttlingen bis nach Rietheim-Weilheim. Die Fahrbahn wurde mittlerweile gereinigt. Dennoch meldeten sich bereits mehrere Verkehrsteilnehmer mit beschädigten Reifen. Geschädigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden. Gerne kann dies per Mail an tuttlingen.prev@polizei.bwl.de erfolgen und sollte folgende Informationen enthalten: Kennzeichen, Hersteller, Modell, Name und Anschrift des Fahrzeughalters, telefonische Erreichbarkeit, Schadensort sowie ein Foto des Schadens. Sollte eine Mitteilung per Mail nicht möglich sein, steht das Polizeirevier Tuttlingen unter der Rufnummer 07461 941-0 zur Verfügung.

