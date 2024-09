POL-PDPS: Alkoholisierter LKW-Fahrer

Pirmasens (ots) - Die komplette Fahrerseite eines in der Alleestraße geparkten Autos, wurde am Mittwochmittag durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Der VW Touran des 46-jährigen Fahrzeughalters stand in Richtung Friedhofstraße am rechten Fahrbahnrand. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Verursacher zwischen 11.10 Uhr bis 13.10 Uhr beim Vorbeifahren das Fahrzeug streifte. Anstatt anzuhalten fuhr der ...

