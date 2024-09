POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Innenstadt von Homburg

Homburg (ots) - Am 15.09.2024, zwischen 00:00 und 01:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Asenbühl" in Homburg-Einöd zu einem Diebstahl eines Kraftrades aus einer Garage. Bei dem entwendeten Kraftrad handelt es sich um eine KTM Duke 125 in schwarz und orange mit Homburger Kreiskennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu ...

