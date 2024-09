Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am Dienstag, den 17.09.2024, zwischen ca. 10:00 Uhr und ca. 13:00 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Cranachstraße in Homburg-Erbach. Bislang unbekannter Täter begab sich über die Einfahrt zur Gebäuderückseite des Anwesens und hebelte gewaltsam die Kellertür auf. Hierdurch gelangte der Täter in das Gebäudeinnere und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die geschätzte Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell