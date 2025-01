POL-OG: Gaggenau, Freiolsheim - Einbruch, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) - Rund 20.000 Euro Schaden ist die Folge, welcher der Brand eines Schutthaufens in der Fährstraße am Montagnachmittag mit sich bringt. Ein Zeuge meldete gegen 16 Uhr brennendes Holz am Hauseingang eines dortigen Gebäudes. Aus bislang unbekannter Ursache soll ein Schutthaufen aus Holz und Abfällen in Brand geraten sein, was zu Schäden am Vordach des ...

mehr