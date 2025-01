Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ingewahrsamnahme

Offenburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag kam es bei einer Tankstelle in der Schutterwälder Straße zu einem Zwischenfall mit einer stark alkoholisierten Person. Gegen 1 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Tankstelle eine Person, welche die Tankanlieferung stören würde. Laut Angaben der Anwesenden soll der ungebetene Besucher wiederholt aufdringlich nahegekommen sein und wollte direkt neben dem Tanklastwagen eine Zigarette rauchen. Bei einer Kontrolle durch hinzugerufene Polizeibeamte, wirkte der 32-Jährige stark alkoholisiert. Das Ergebnis eines Alkoholtest erhärtete den Verdacht und zeigte einen Wert von rund 2,4 Promille. Da der Betroffene keinen festen Wohnsitz habe sowie keine Personen benennen konnte, welche ihn in Obhut nehmen konnten, wurde er zu seiner eigenen Sicherheit in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Offenburg verbracht, wo er auch die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbrachte.

/lu

