Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 -Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Achern, A5 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der A5 auf Höhe Achern. Gegen 01:30 Uhr befuhr die 26-jährige Lenkerin eines Peugeot die A5 in südlicher Richtung. Zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern soll diese von der Fahrbahn auf den rechts befindlichen Grünstreifen abgekommen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge riss die Frau das Lenkrad als Gegenreaktion nach links und kollidierte mit der Mittelleitwand. Die Frau wurde durch den Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch durch Ersthelfer aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde sie umgehend in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro an ihrem Auto. Dieses war darüber hinaus nicht mehr farbereit und wurde abgeschleppt. Zwei Fahrstreifen wurden für die Dauer der Unfallaufnahme und Maßnahmen der Rettungskräfte gesperrt. In der Folge des Unfalls fuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer über Trümmerteile und beschädigte dadurch sein Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

