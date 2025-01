Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Versuchter und vollendeter Wohnungseinbruch

Lahr (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag sind die Beamten des Polizeireviers Lahr zu einem versuchten und zu einem vollendeten Wohnungseinbruch ausgerückt. In der Kaiserstraße versuchten noch Unbekannte, sich Zutritt zu dem Wohnhaus einer 32-Jährigen zu verschaffen. Hierbei dürfte es nach derzeitigen Feststellungen lediglich bei dem Versuch, die Haustüre aufzuhebeln, geblieben sein. Anders verhielt es sich jedoch beim einem Zweifamilienhaus in der Georg-Kappus-Straße. Die Einbrecher sollen sich über den Garten gewaltsam Zutritt in das Innere des Gebäudes verschafft und im Anschluss das Haus einer Seniorin durchsucht haben. Was die Diebe erbeuten konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf verdächtige Personen geben können, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.

/an

