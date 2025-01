Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - In Café eingedrungen, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen soll es in der "Lange Straße" zu einem Diebstahl in einem dortigen Eiscafé gekommen sein. Bislang Unbekannte verschafften sich nach ersten Erkenntnissen durch die Eingangstür Zutritt in das Café. Dort entwendete die Einbrecher Münzgeld in Höhe von ungefähr 200 Euro.

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

/lu

