Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Erfolgreiche Festnahme - NACHTRAGSMELDUNG

Offenburg (ots)

Der Tatverdächtige wurde am Samstag dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg Untersuchungshaft an. Es besteht dringender Tatverdacht wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung, unerlaubtem Führen einer Schusswaffe und Sachbeschädigung. Im Anschluss wurde der Heranwachsende in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

/vo

Pressemitteilung vom 24.01.2025, 20 Uhr

POL-OG: Offenburg - Erfolgreiche Festnahme

Nach einem Überfall auf ein Geschäft in der Rheinstraße haben mehrere alarmierte Polizeistreifen samt Hubschrauber nach einem flüchtigen Mann gefahndet. Ersten Erkenntnissen zur Folge soll ein maskierter Mann kurz nach 17 Uhr das Ladengeschäft betreten und nach Angaben eines Verantwortlichen aus einer mitgeführten Waffe einen Schuss abgegeben haben. Dabei sei niemand verletzt, aber eine im Geschäft aufgestellte Vitrine beschädigt worden. Ohne Beute flüchtete der Unbekannte auf die Straße und rannte weg. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen und einem Polizeihubschrauber blieb zunächst ohne Erfolg. Ein aufmerksamer Zeuge war durch die Fahndung der Polizeifahrzeuge auf den Sachverhalt aufmerksam geworden und teilte gegen 17.45 Uhr mit, dass er einen jungen Mann in einen Garten in der Franz-Simmler-Straße flüchten sah. Dank des Hinweises konnten die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Suche auf dem Grundstück fortsetzten und den 18-Jährigen, der sich unter einer Treppe versteckte, widerstandslos festnehmen. Die Schusswaffe, bei der es sich nach erster Inaugenscheinnahme um eine Schreckschusswaffe handelte, hatte der Heranwachsende noch bei sich. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten der Kriminalpolizei übernommen.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell