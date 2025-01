Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Wildunfall

Rheinau (ots)

Ein querendes Reh hat am Sonntagmittag auf der L87 für einen Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden gesorgt. Eine 46-jährige Fahrerin eines PKW fuhr gegen 13:00 Uhr auf der L87 von Freistett kommend in Fahrtrichtung Achern, als ein Reh von rechts kommend die Fahrbahn kreuzte. Die Fahrzeugführerin soll dem Tier daraufhin ausgewichen sein, was zu einer Kollision der linken Fahrzeugseite mit der Fahrbahn führte. Die Autofahrerin hat leichte Verletzungen erlitten und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Reh blieb vermutlich unverletzt und entfernte sich nach links in ein Feld. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrfähig und es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.

/lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell