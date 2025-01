Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sand - Platzverweis für Uneinsichtigen

Sand (ots)

Zu einem Zwischenfall kam es am Freitagabend bei einem Fußballspiel der Damenmannschaft des SC Sand. Ein 60-Jähriger Zuschauer verhielt sich so verbal auffällig gegenüber einzelnen Spielerinnen, dass er von einer alarmierten Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Appenweier einen Platzverweis erhielt. Nachdem der Mann dem Platzverweis nur widerwillig nachkam, wurde er von den Beamten zwangsweise des Stadions verwiesen. Nach kurzer Zeit erschien der Uneinsichtige erneut am Spielfeldrand. Der 60-Jährige bekam ein zweites Mal einen Platzverweis, dem er diesmal schneller und dauerhaft nachkam. /vo

