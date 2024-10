Coesfeld (ots) - Eine 31-jährige Fahrradfahrerin aus Reken stürzte am 22.10.2024, gegen 20.50 Uhr, auf der Straße Börnste in Dülmen in den dortigen Straßengraben. Dabei verletzte sie sich so stark, dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Gründe für den Sturz sind noch unklar. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Mittlerweile ...

mehr