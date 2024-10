Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Börnste

Fahrradfahrerin lebensgefährlich verletzt

Coesfeld (ots)

Eine 31-jährige Fahrradfahrerin aus Reken stürzte am 22.10.2024, gegen 20.50 Uhr, auf der Straße Börnste in Dülmen in den dortigen Straßengraben. Dabei verletzte sie sich so stark, dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Gründe für den Sturz sind noch unklar. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Straße blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell