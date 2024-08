Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Mehrfache und zeitgleiche Einsätze bei der Feuerwehr

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am Mittwoch, 14.08.2024 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 16:00 Uhr zu mehreren Einsätzen nacheinander und zum Teil zeitgleich alarmiert.

Gegen 12:30 Uhr wurde die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Höhenretter zu einem medizinischen Notfall in etwa 15 Metern Höhe alarmiert. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt konnte der Patient über eine Drehleiter der Feuerwehr dem Rettungsdienst am Boden übergeben werden.

Während des Einsatzverlaufes wurde der Leitstelle gegen 14:00 Uhr ein Wohnungsbrand in der Hafenstraße, im Stadtteil Lehe, gemeldet. Unter Atemschutz wurde die Ursache der Rauchentwicklung in der Wohnung lokalisiert. Es stelle sich heraus, dass ein eingeschalteter Herd mit Essen die starke Rauchentwicklung verursachte. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach einer Belüftung mit einem speziellen technischen Gerät der Feuerwehr konnten die Bewohner wieder in die Wohnung. Der Feuerwehr und Rettungsleitstelle wurden um 14:10 Uhr mehrere Stromausfälle im Stadtteil Lehe gemeldet. Die Feuerwehr nahm daraufhin vorsorglich den Kontakt mit verschiedenen Pflegeeinrichtungen auf, die auf eine Stromversorgung angewiesen sind. Der Energieversorger teilte der Feuerwehr mit, dass der Stromausfall unter anderem ein Baufachgeschäft und ein Autohaus, sowie wenige Wohnstraßen betrifft. Der technische Defekt konnte gegen 16:00 Uhr behoben werden.

Um 14:20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung aus einem Stromkasten alarmiert. Aus einem Verteilerraum, zur Stromversorgung einer Druckerei, in der Hafenstraße drang dichter Rauch. Der Technikraum befand sich in einem denkmalgeschützten Wasserturm in Bremerhaven -Lehe. Eine Ursache war zunächst nicht erkennbar, bis ein technischer Defekt von der Feuerwehr lokalisiert werden konnte. Der Energieversorger schaltete daraufhin die Stromzufuhr ab. Eine Fachfirma übernahm die Reparaturarbeiten bis in die Abendstunden. Die Feuerwehr beendete diesen Einsatz um 15:30 Uhr.

