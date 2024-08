Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebe bestehlen 86-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

An der Straße Wetschewell in Odenkirchen ist am Freitag, 2. August, zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr ein 86-jähriger Mann Opfer von Dieben geworden, die ihm Bargeld aus seinem Portemonnaie gestohlen haben.

Laut eigenen Angaben war der Senior zu Fuß mit Einkaufstaschen in den Händen unterwegs, als ihn ein circa 40- bis 45-jähriger Mann ansprach und um Kleingeld bat. Der 86-Jährige holte daraufhin gutgläubig seine Geldbörse hervor und gab ihm ein paar Münzen. Anschließend ließ sich der Fremde, der ungefähr 1,65 Meter groß war, von ihm noch den Weg zur Autobahn erklären. Währenddessen trat eine ältere Frau hinzu und stellte sich dicht neben den Senior. Sie stellte sich vor und verwickelte ihn in ein Gespräch. Dabei sagte sie, sie kümmere sich um die Bedürfnisse älterer Menschen und bot ihm an, ihm im Haushalt zu helfen. Dies lehnte der 86-Jährige jedoch ab.

Als er später zu Hause war, stellte er fest, dass aus seinem Portemonnaie sämtliche Geldscheine fehlten, die er am Morgen in einer Bankfiliale in Rheydt von seinem Konto abgehoben hatte. Er begab sich zu einer Polizeiwache und erstattete Anzeige.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Sie nimmt an, dass der Mann, der nach Münzen gefragt hatte, sowie die Frau, die später hinzugetreten war, als Team agiert und den 86-Jährigen bestohlen haben. Zeugen, die Angaben zu den Identitäten der beiden geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.

Die Polizei warnt außerdem: Taschendiebe gehen oft in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Dabei nutzen sie Tricks um ihre Opfer abzulenken. Es gibt viele unterschiedliche Maschen. Informationen zu den bekannten Maschen von Kriminellen und wie Sie sich davor schützen können, finden Sie zum Beispiel hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell