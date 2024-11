Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 43.000 Euro an Betrüger verloren

Erfurt (ots)

Ein Erfurter wollte in den vergangenen Monaten sein Geld gewinnbringend investieren und fiel stattdessen auf Betrüger herein. Der 52-Jährige informierte sich bereits im Frühjahr 2021 über mögliche Investitionsmöglichkeiten. Im Internet stieß er auf ein Angebot zur Anlage in Kryptowährung. Er überwies 50.000 Euro an die angeblichen Broker. Im weiteren Verlauf wurden ihm 7.000 Euro ausgezahlt. Über die Jahre hinweg steigerte sich sein vermeintlicher Gewinn bis hin zu einem sechsstelligen Betrag. Doch anstatt an sein Geld zu kommen, verlangten die Täter weitere Zahlungen und Gebühren. Dem Mann wurde klar, dass er auf Betrüger hereingefallen war und erstattete Donnerstagnachmittag Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei. (SE)

