Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfurter Schule verwüstet

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurde eine Erfurter Schule verwüstet. Der unbekannte Täter brach über eine Eingangstür in das Schulgebäude ein. Im Inneren ließ er seiner Zerstörungswut freien Lauf. Er zerschlug mehrere Fensterscheiben und Glaseinsätze an Türen. Auch mehrere Vitrinen, Waschbecken und Sanitäranlagen waren nicht vor ihm sicher. Insgesamt richtete der Täter einen Schaden von knapp 12.000 Euro an, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Mitarbeiter der Schule bemerkten das angerichtete Chaos und riefen die Polizei. Ermittelt wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch. (SE)

