Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschter Autofahrer

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei führte Mittwochabend in Kölleda eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stoppten die Beamten gegen 22:20 Uhr im Wilhelm-Pieck-Ring einen 35-jährigen Mitsubishi-Fahrer. Bei dem Mann schlug ein Drogentest positiv auf die Einnahme von Amphetaminen und Opiate an. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme veranlasst. Den Autofahrer erwarten nun eine Geldbuße von mindestens 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell